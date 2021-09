Binnenkort geen groene coronapas meer voor besmette gevaccineerden

Wie als volledig gevaccineerde toch nog besmet geraakt met covid-19, krijgt nog altijd een groen Covidsafeticket. Ondanks een positieve coronatest kunnen mensen op die manier dus nog steeds binnen op plekken waar dat coronacertificaat wordt gevraagd. Dat meldde de VRT op basis van een getuigenis.

‘Dat komt omdat de scanning checkt of er een certificaat is van vaccinatie. En twee prikken, of in het geval van het Janssen-vaccin één prik, is voldoende voor een groen Covid Safe Ticket’, legde Barbara Van Den Haute van Digitaal Vlaanderen donderdagochtend uit op Radio 1. ‘We hadden technisch niet voorzien dat iemand nog positief kon testen na vaccinatie, maar we gaan dat oplossen.’

De app zal nu worden aangepast om dat in de toekomst te vermijden, aldus Van Den Haute. Een positief testresultaat (van een PCR- of antigeentest) zal dan automatisch leiden tot een rood Covid Safe Ticket voor elf dagen. Wanneer het exact in werking treedt, is nog niet beslist.

Iemand die tegen covid-19 gevaccineerd is, loopt minder kans op besmetting en andere mensen te besmetten, maar het kan toch nog gebeuren.