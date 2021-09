Europees Hof steunt Vestagers strijd tegen Belgische gunstregime voor multinationals

Eurocommissaris Margrethe Vestager heeft correct gehandeld bij haar aanval tegen de Belgische overwinstrulings, een voormalig fiscaal gunstregime voor multinationals. Zo oordeelt het Europees Hof van Justitie. Maar hiermee is de kous nog niet af.

Europees Commissaris Margerethe Vestager startte in 2015 een strijd tegen de Belgische overwinstrulings of excess profit rulings. Dat is een gunstregime, ingevoerd in 2004 onder de paarse regering-Verhofstadt, om grote bedrijven naar ons land te lokken. Het bood multinationals de kans om met de fiscus afspraken te maken om op een deel van hun winst - de zogenoemde overwinst - geen belastingen te betalen. Ze voerde aan dat het systeem illegale staatssteun vormt voor de 39 begunstigden van het systeem.

Vestager haalde haar slag al deels thuis. Het systeem werd door de regering-Michel stopgezet en ondertussen staat al een paar jaar 700 miljoen euro van die multinationals op een geblokkeerde rekening. Geld dat werd teruggevorderd na de veroordeling van de Europese Commissie.

Maar de Belgische overheid ging tegelijkertijd in beroep tegen de beslissing. Onder meer uit vrees beschuldigd te worden van ‘contractbreuk’ met die bedrijven. En kreeg zelfs gelijk voor Het Gerecht van Eerste Aanleg. De voornaamste kritiek was dat de Commissie dossier per dossier had moeten bekijken om te oordelen of er sprake was van illegale staatssteun en dat ze niet op basis van een steekproef het hele systeem mogen veroordelen. De Commissie kon immers niet bewijzen dat de toekenning van het gunstregime aan de multinationals een automatisme was.

De Commissie is intussen die individuele onderzoeken opgestart, maar is tegelijkertijd tegen de beslissing van Het Gerecht in Eerste Aanleg in beroep gegaan bij het Europees Hof van Justitie. Dat Hof heeft zonet dus beslist dat de aanpak van Vestager tegen het regime van de overwinstrulings de juiste was. De zaak keert nu terug naar Het Gerecht van Eerste Aanleg dat nu zal moeten beslissen of de steunmaatregel illegaal was.