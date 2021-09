Franse strijdkrachten doden leider van Islamitische Staat Sahara

Het Franse leger heeft de leider van de Islamitische Staat in de Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, gedood. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt.

‘Dit is weer een groot succes in onze strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel’, schreef Macron op Twitter. Delen van die instabiele regio, waar ook Mali onder valt, zijn in handen van militanten die banden hebben met Al Qaeda en Islamitische Staat.

Frankrijk, dat sinds 2013 militairen in het gebied heeft gestationeerd, voert vaker aanvallen uit op jihadisten in de regio. In juni doodden Franse militairen in Mali een jihadist die verantwoordelijk werd gehouden voor de ontvoering van en de moord op twee Franse journalisten in 2013. Eind vorig jaar brachten Franse troepen er een belangrijke terroristenleider om die ‘een historische figuur binnen de jihadistische beweging in de Sahel’ zou zijn.

Minder militairen

Het aantal Franse militairen in het gebied wordt de komende tijd teruggeschroefd omdat de Franse operatie plaats zal maken voor een internationale. Macron schreef in zijn mededeling: ‘De natie denkt vanavond aan al haar helden die gestorven zijn voor Frankrijk in de Sahel tijdens de operaties Serval en Barkhane, aan de nabestaanden, aan alle gewonden. Hun opoffering was niet voor niets. Met onze Afrikaanse, Europese en Amerikaanse partners zullen we deze strijd voortzetten.’