Lockdowns in Sydney dwongen man zich 29 jaar na ontsnapping aan te geven

Een 64-jarige man die bijna 30 jaar geleden uit een Australische gevangenis kon ontsnappen, heeft zichzelf aangegeven. Dat meldt de politie van New South Wales woensdag.

De toen 35-jarige man ontsnapte tussen 31 juli en 1 augustus 1992 uit een gevangenis in Grafton, op zo’n 600 kilometer ten noorden van Sydney. Hij gebruikte een ijzerzaag en een boutensnijder bij zijn ontsnapping. ‘Op dat moment slaagden we er niet in om de man te lokaliseren’, aldus de politie in een verklaring.

De man zat volgens lokale media al iets meer dan een jaar in de cel. Hij was veroordeeld tot drie en een half jaar cel wegens het kweken van een illegale plant. Hij stelt nu dat hij bang was na zijn celstraf terug naar zijn geboorteland, het toenmalige Joegoslavië, gestuurd te worden. Het land was toen verwikkeld in een hevig burgeroorlog.

Lockdowns

Hij gaf zich zondag uiteindelijk toch aan bij de politie in Dee Why, bij de noordelijke stranden van Sydney. Hij zou daar sinds 1992 al onopgemerkt hebben gewoond en dertig jaar lang hier en daar jobs in het zwart gedaan hebben als klusjesman. Die jobs werden echter schaarser en schaarser door de coronalockdowns in Sydney en de man verloor uiteindelijk zijn huis. Hij besloot dat hij beter af zou zijn in de gevangenis, aldus Daily MailAustralia.

De zestiger zal later deze maand voor de rechter verschijnen. Hij moet mogelijk de rest van zijn celstraf nog uitzitten en riskeert een extra zeven jaar voor zijn ontsnapping.