De Amerikaanse Simone Biles heeft een emotionele getuigenis gegeven over hoe ze werd misbruikt door haar voormalige ploegarts Larry Nassar. Samen met drie andere collega’s vertelde ze over hoe Nassar, die ondertussen in de gevangenis zit, jarenlang meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. ‘Ik sta hier omdat ik wil voorkomen dat anderen dit ook moeten meemaken.’