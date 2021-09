Amerikaanse voetbalbond geeft vrouwelijke en mannelijke spelers gelijk loon

Het bijzonder succesvolle Amerikaanse vrouwenteam heeft gisteren een identiek contractvoorstel als het mannenteam gekregen van de Amerikaanse voetbalfederatie USSF. Het is een kleine overwinning voor de speelsters, die al in 2016 de USSF vervolgden voor discriminatie.

‘De USSF heeft eindelijk erkend dat ze vrouwen minder betaalt dan mannen, en dat ze deze ongelijkheid moeten corrigeren met een gelijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao)’, aldus Molly Levinson, die de speelsters vertegenwoordigt, op Twitter.

De lagere lonen voor de speelsters zijn in de Verenigde Staten frappanter dan bijvoorbeeld in Europa, omdat vrouwenvoetbal er populairder en succesvoller is – het team werd wereldkampioen in 2019 en won brons op de laatste Olympische Spelen – dan de competitie voor mannen.

Megan Rapinoe op de overwinningsparade toen het team in 2019 wereldkampioen werd. Foto: isopix

Op dit moment loopt er nog een rechtszaak tegen de voetbalbond. Die probeert nu tot een minnelijke schikking te komen door de lonen gelijk te stellen en de omkadering voor de speelsters naar het niveau van die van het mannenteam te tillen.

Een pijnpunt daarbij blijft de ongelijkheid in het prijzengeld dat de internationale voetbalbond Fifa uitbetaalt aan mannen- en vrouwenteams. Volgens de USSF eisten de speelsters dat zij daar het verschil zou bijleggen.

De bond zegt nu ‘opnieuw voor te stellen samen te zoeken naar een manier om het prijzengeld van de Fifa gelijk te trekken’ voor de beide Amerikaanse teams. ‘De USSF zal niet akkoord gaan met een cao die niet die belangrijke stap zet’, klinkt het in het persbericht van de voetbalbond.

De bekendste voetbalster van het team is Megan Rapinoe. Zij strijdt al jaren voor een gelijk loon, oftewel ‘equal play, equal pay’. Ze liet zich minachtend uit over Donald Trump toen die nog aan de macht was, knielde als een van de eersten op het veld voor de Black lives matter-beweging en zet zich onophoudelijk in voor lgbti-rechten.