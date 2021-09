Meer dan 5.300 leerlingen in quarantaine geplaatst sinds start schooljaar

Tussen 1 en 12 september hebben meer dan 2.800 leerlingen een positieve covid-test afgelegd, zo blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Daardoor werden ook al meer dan 5.300 leerlingen in quarantaine geplaatst.

Het onderwijsveld rapporteert net als vorig schooljaar over het aantal besmettingen en het aantal quarantaines op school. ‘Zo kan alles in het juiste perspectief geplaatst worden en wordt ook duidelijk dat corona nog altijd een realiteit is’, aldus het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In de periode tussen woensdag 1 september en zondag 12 september werd er bij 2.812 leerlingen (0,23 procent) en 220 onderwijspersoneelsleden (0,13 procent) een positieve covid-test afgenomen. 5.322 leerlingen (0,44 procent) en 240 personeelsleden (0,14 procent) werden in quarantaine geplaatst.

Opvallend is dat het aantal besmettingen en quarantaines verhoudingsgewijs veel hoger liggen in het basisonderwijs en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de vaccinatiegraad veel lager is.

Zo is in Brussel 0,64 procent van alle leerlingen positief: dat is drie keer zoveel als in de rest van Vlaanderen. Zowel in West-Vlaanderen (0,18 procent), Oost-Vlaanderen (0,22 procent), Antwerpen (0,24 procent), Vlaams-Brabant (0,21 procent) en Limburg (0,19 procent) ligt het cijfer veel lager.

Deze gegevens bevestigen dus dat de vaccinatiegraad enorm belangrijk is en dat het dus echt wel loont om te vaccineren, aldus het kabinet-Weyts.