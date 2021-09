Marc Hirschi wint koninginnenrit Ronde van Luxemburg en is nieuwe leider

Marc Hirschi (UAE Emirates) heeft woensdag de tweede etappe in 81ste Ronde van Luxemburg (2.Pro) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Zwitser rondde in de koninginnenrit een solo van twee kilometer af. Kobe Goossens was met een achttiende stek op 41 seconden beste Belg.

Hirschi neemt ook de gele leiderstrui over van Almeida. Hij heeft nu vier seconden voor op de Portugees. Gaudu is op negentien seconden derde. Goossens is vijftiende op 0:56. Kenny Molly is leider in het bergklassement.

Molly trok samen met Adam De Vos, Kamil Gradek en Sebastian Schönberger in de aanval. Molly en Schönberger, die ook dinsdag al in de vroege vlucht zaten, leverden opnieuw een fikse strijd voor de bergpunten. Op de eerste bult van de dag, de Côte de Holtz na 26 kilometer koers, kwam Molly als eerste boven voor Schönberger. De West-Vlaming pakte ook het hoogst aantal punten mee op de Côte de Boulaide, de Côte de Ringel, de Côte de Kaundorf en de Côte de Eschdorf. Vooral de renners van Groupama-FDJ, met in hun kielzog die van Deceuninck - Quick-Step, met leider Almeida in hun rangen, bepaalden het tempo in het peloton.

De vier leider begonnen met een voorgift van 1:10 aan de twee plaatselijke ronden, van elk 23,5 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Côte de Eschdorf, op een versplinterd peloton. Met nog 35 kilometer voor de boeg zetten Molly en De Vos zich recht, terwijl Schönberger en Gradek bleven geloven in hun vlucht. Schönberger haakte wat verderop ook af en zo bleef Gradek alleen in de aanval. Tot hij net voor het intrekken van de slotronde bijgehaald werd door een eerste gedeelte van het peloton. Almeida pakte onderweg nog 3 bonificatieseconden mee voor Nairo Quintana (2) en Hirschi (1).

Een tempoversnelling van Deceuninck-Quick-Step herleidde het peloton tot dertig renners. Turgis ging aanvallen in de laatste 20 kilometer, maar werd op iets meer dan twee kilometer van de finish ingelopen. Het sein voor Quintana, Davide Formolo en Hirschi om te demarreren. Voor Hirschi ging het nog te traag, niemand slaagde erin hem te volgen, zodat de Zwitser zijn derde profzege kon vieren. Vorig jaar won hij de Waalse Pijl en een rit in de Tour de France.

Donderdag leggen de renners 189,3 kilometer af tussen kuuroord Mondorf-les-Bains en Mamer. Wellicht krijgen de sprinters daar hun eerste kans.