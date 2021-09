Activistische aandeelhouder eist vertrek Solvay-topvrouw

Een activistische aandeelhouder van de Belgische chemiereus Solvay eist het vertrek van ceo Ilham Kadri omdat de door hen aangekaarte milieuproblematiek niet wordt aangepakt. De raad van bestuur blijft volledig achter de topvrouw staan, klinkt het.

De activistische aandeelhouder Bluebell Capital Partners eist dat Solvay Kadri vervangt, omdat ze de milieuproblematiek van de Rosignano-fabriek niet aanpakt. In die Italiaanse fabriek produceert Solvay natriumcarbonaat, of soda. Maar volgens Bluebell Capital Partners wordt daarbij chemisch afval in zee geloosd. ‘Het is een open stortplaats voor industrieel chemisch afval van Solvay’, schreef Bluebell Capital Partners vorig jaar september al in een brief.

Solvay ontkent dat, en heeft zelf een website waarop wordt uitgelegd dat de lozingen niet giftig en ongevaarlijk zijn, en dat de geldende strenge milieunormen ten volle worden gerespecteerd. In een reactie zegt de voorzitter van Solvay, Nicolas Boël, dat de raad van bestuur volledig achter hun ceo blijft staan.

‘Ilham Kadri heeft de volledige steun van de raad van bestuur als ceo. Sinds haar benoeming in 2019 heeft ze doortastende maatregelen genomen om de strategie van het bedrijf vorm te geven en de portfolio af te stemmen op sterke duurzaamheidstrends. Ze implementeerde ook een ambitieus nieuw duurzaamheidsprogramma, Solvay One Planet. Als gevolg daarvan maakt Solvay zijn belofte waar om waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en alle stakeholders’, aldus Boël.

Bluebell Capital Partners forceerde eerder dit jaar ook al het vertrek van Danone-ceo Emmanuel Faber.