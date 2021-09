Ziekenhuizen moeten vaccinatiestatus covid-patiënten registreren

Ziekenhuizen zullen moeten registreren of hun covid-patiënten gevaccineerd zijn of niet. Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist, zo blijkt uit een brief van Christie Morreale (PS), Waals minister van Volksgezondheid en voorzitster van de IMC.

De besmettingscijfers zijn ‘niet meer de juiste thermometer van de pandemie’. Zo zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke vorige week. De CD&V-minister vroeg om in kaart te brengen hoeveel gevaccineerden nog in het ziekenhuis belanden.

‘Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van de vaccins tegen nieuwe varianten en op de snelheid van de pandemie’, legde Beke vorige week uit in een interview met De Tijd. ‘Ik heb aan mijn collega Frank Vandenbroucke (Vooruit) gevraagd in de besluitvorming meer belang te hechten aan het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. Ik heb ook gevraagd dat Sciensano die cijfers wekelijks publiceert. Zo kunnen we zien of er geen barsten in onze dijk komen.’

Uit de brief van Christie Morreale blijkt nu dat het IMC gevolg geeft aan die vraag van Beke. In die brief wordt er niet alleen bij de ziekenhuizen op aangedrongen om de covid-rapporten (tijdig) in te vullen, maar ook om de rapporten aan te vullen met een aantal gegevens, waaronder ook de vaccinatiestatus van de patiënt. ‘Voor dit laatste volstaat het eveneens het rijksregister in te vullen, op basis waarvan de vaccinatiestatus kan gekend worden’, luidt het.

De IMC Volksgezondheid vraagt de ziekenhuizen om de formulieren ‘optimaal in te vullen en de data binnen de 48 uur door te geven aan Sciensano’.