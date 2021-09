In de Duitse stad Lübeck hebben archeologen een taart, grammofoonplaten en een servies uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. De taart werd al die tijd bewaard door carbonisatie. De stad werd in de nacht van 28 maart 1942 gebombardeerd door de Britten, het was een van de grootste Britse luchtaanvallen op Duits grondgebied.