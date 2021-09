3M vraagt de namen van alle boeren in de streek

Chemiebedrijf 3M heeft de contactgegevens gevraagd van de boeren in de omgeving van de vestiging in Zwijndrecht, waar de grond ernstig vervuild is met PFOS uit de fabriek. Dat heeft minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement gezegd na enkele vragen.

Verschillende landbouwers in de buurt van de fabriek hebben volgens de minister aangegeven omzetverlies te lijden door de vervuiling. Vooral de landbouwers die actief zijn in de korte keten, wat wil zeggen dat ze vaak rechtstreeks aan de consument verkopen, ondervinden hinder.

Het bedrijf heeft nu zelf actie ondernomen. ‘Ik heb een aantal dagen geleden de vraag gekregen van 3M om de lijsten en de namen te krijgen van de boeren in de omgeving, zodat men die kan contacteren in functie van een binnen het bedrijf opgericht noodfonds’, antwoordde minister Crevits na vragen van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Joris Nachtergaele (N-VA), Emmily Talpe (Open VLD) en Tinne Rombouts (CD&V).

De regering mag die lijst echter niet overmaken, omwille van de privacy. Crevits heeft daarom aangeboden om zelf de boeren te contacteren en hen te suggereren contact op te nemen met het bedrijf.

‘Ik heb inhoudelijk geen kennis van het aanbod dat 3M aan de boeren die schade ondervinden, wil doen of zou hebben gedaan’, aldus de minister. ‘Het is wel de absolute verantwoordelijkheid van 3M en de sector om heel goede afspraken te maken over die schadevergoeding.’

Zelf kan de regering niet met een vergoeding over de brug komen. ‘Ik kan binnen de Vlaamse regering niet zomaar een schadefonds oprichten’, zei Crevits. ‘De staatssteunregels zijn daar vrij duidelijk over. Het is uiteraard onmogelijk om die te omzeilen. Dat wil ik ook niet.’

Boeren die met liquiditeitsproblemen worden geconfronteerd, kunnen wel gebruikmaken van een tijdelijke Vlaamse waarborg. Die is er voor bedrijven die minstens vijftien procent omzetdaling lijden. ‘Er zijn er wel wat die zulke omzetdalingen kennen’, aldus de minister.