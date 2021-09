Advocaat Pol Vandemeulebroucke ook veroordeeld door Antwerps hof van beroep

Het hof van beroep in Antwerpen heeft strafpleiter Pol Vandemeulebroucke veroordeeld tot twaalf maanden cel en een boete van 12.000 euro wegens deelname aan een criminele organisatie. Het hof bevestigt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.

De Antwerpse topadvocaat Pol Vandemeulebroucke werd vervolgd in een groot drugsdossier rond een bende die partijen cocaïne binnen trok via de Antwerpse haven. De speurders die hoofdbeklaagde Uka Gashi in de gaten hielden, tapten ook de telefoongesprekken van de crimineel met zijn advocaat Vandemeulebroucke af.

Vandemeulebroucke moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij te dicht bij de drugsmaffia zou staan. Hij werd toen in eerste aanleg veroordeeld tot 18 maanden effectieve cel voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Het hof van beroep gaf hem nu een iets lichtere celstraf van een jaar en een boete van 12.000 euro.

Niet eerste aanvaring met het gerecht

De strafpleiter is het enfant terrible onder de Antwerpse advocaten. Hij trad al op in zware dossiers als de zaak-Aquino en de Kasteelmoord. In 2002 belandde de advocaat al eens honderd dagen in de gevangenis. Het gerecht beschuldigde hem ervan informatie te hebben doorgespeeld aan de bende van drugssmokkelaar Guy D.G. Vandemeulebroucke werd door Antwerpse hof van beroep uiteindelijk vrijgesproken.

In 2012 kwam hij opnieuw in aanvaring met het parket, ditmaal in Gent, voor gelijkaardige feiten. Maar ook toen werd hij vrijgesproken.