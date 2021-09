Marc Coucke na de boete: niet armer, wel beschadigd

‘Blijven ondernemen.’ Dat tweette Marc Coucke onlangs, na een lange, lange stilte. Maar op een echte reactie op zijn veroordeling rond de verkoop van Omega Pharma is het nog altijd wachten.

In 2014 verkocht Marc Coucke Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo. Maar al snel bleek dat er wel wat rammelde aan de deal. Perrigo stapte naar de arbitragerechtbank, en Coucke en het financieel fonds Waterland zijn nu voor fraude aansprakelijk gesteld. Ze moeten zo’n 266 miljoen euro betalen aan Perrigo, een bedrag dat oploopt tot zo’n 350 miljoen euro door de arbitragekosten en de rente. Was die uitspraak een oorveeg of een kaakslag? En wat zijn de gevolgen voor Marc Coucke?

