Voetbalverslaggever Filip Joos ziek van het vliegtuig gehaald

Filip Joos (48), die als verslaggever voor de VRT de voetbalmatch tussen Antwerp en Olympiakos zou becommentariëren, heeft woensdag het vliegtuig moeten verlaten voor het opstijgen richting Griekenland. Hij bleek ineens onwel, werd van boord gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

Over wat er precies aan de hand is, geeft de openbare omroep geen details. Alleen voegen ze eraan toe dat ‘Joos het intussen goed stelt’. Voorlopig is nog geen vervanger aangeduid voor de wedstrijd donderdagavond. Antwerp speelt tegen Olympiakos de eerste match van de groepsfase van de Europa League.