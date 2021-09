Hongerstaker voor klimaat even in ziekenhuis opgenomen

Jacob Heinze is gisteren onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag is hij terug in het kamp en zet hij zijn hongerstaking verder.

Jacob Heinze (27), een van de zes hongerstakers voor het klimaat, is gisteravond onwel geworden en naar het Berlijnse ziekenhuis Charité gebracht. Hij was niet in levensgevaar. Heinze heeft al twee weken niet meer gegeten, en alleen op water met appelsap en extra mineralen geleefd. Hij had gisteren nog uitgebreid met deze krant gesproken (DS 15 september).

Vanochtend is hij naar het kamp teruggekeerd en zal hij zijn hongerstaking verderzetten, aldus de woordvoerster van de actie, Hannah Lübbert.

De hongerstakers eisen een gesprek op televisie met de drie kandidaten voor het kanselierschap. Zij vinden dat in de kiescampagne te weinig aandacht wordt besteed aan het naderende kantelmoment waarop de klimaatverandering onomkeerbaar zal zijn. Ze vinden de voorstellen van de drie belangrijkste partijen, Union, SPD en de Groenen onvoldoende.

De actievoerders hebben hun eisen verscherpt. Ze willen het gesprek op 19 september om 19 uur voeren. Alleen als de kanselierskandidaten daarin toestemmen, maken de hongerstakers een einde aan hun actie.