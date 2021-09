Oproep | Hebt u ooit deelgenomen aan een ‘schachtenverkoop’?

De Universiteit Antwerpen werkt aan een nieuw doopcharter, waarin staat dat alle doopactiviteiten in de publieke ruimte moeten plaatsvinden. Dat zou het einde betekenen van de ‘schachtenverkoop’, een ritueel waarbij leden van een studentenvereniging een schacht voor een bepaalde tijd inhuren als een soort slaaf. Bent u ooit als ‘schacht’ verkocht, of heeft u zelf een ‘schacht’ gekocht? Hoe hebt u dit studentenritueel ervaren? De Standaard is op zoek naar getuigenissen. Stuur een mail naar binnenland@standaard.be met vermelding van uw naam en telefoonnummer, zodat we u kunnen opbellen.