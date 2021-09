SBS geen kandidaat meer voor landelijke radiofrequentie, Studio 100 wel

Studio 100 heeft een dossier ingediend om aanspraak te maken op een van de landelijke radiofrequenties die onder commerciële spelers verdeeld zullen worden. Dat bevestigt het bedrijf. Opmerkelijk: tegen de verwachtingen in besliste SBS om geen dossier in te dienen.

Naast de vijf FM-zenders voor de openbare omroep zijn in Vlaanderen drie frequenties voorbehouden voor commerciële spelers. Die drie zenders zijn al lange tijd in handen van DPG Media en Mediahuis, met respectievelijk Qmusic en Joe enerzijds en Nostalgie anderzijds. Op termijn zullen de drie plaatsen opnieuw verdeeld worden. Kandidaten hadden dinsdag tot middernacht om hun dossier in te dienen.

Ook mediabedrijf Studio 100 heeft zich kandidaat gesteld, zo werd aan ons bevestigd. Begin deze week verscheen ook al een DAB+-zender met de naam ‘100 Crooners’, waarvan Studio 100 bevestigt dat het hun zender is.

Ook DPG Media en Mediahuis stelden zich opnieuw kandidaat voor een FM-frequentie.

Opmerkelijk: tegen de verwachtingen in heeft Telenet, eigenaar van SBS-zenders Play4, Play5, Play6, Play7 en GoPlay, besloten om geen dossier in te dienen.

‘De SBS Belgium-zendergroep blijft vragende partij om, naast de stadsnetwerkradio van NRJ Vlaanderen, landelijke FM-radio te kunnen maken. SBS Belgium heeft na de recente oproep van de Vlaamse regering zelf geen dossier ingediend, we bekijken wel een mogelijke samenwerking met een partij die een FM-licentiedossier heeft ingediend’, aldus Jeroen Bronselaer, ceo SBS Belgium, in een reactie.

De beslissing over de dossiers valt in februari van volgend jaar.