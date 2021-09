De Amerikaanse president Joe Biden ging langs in de staat Californië om gouverneur Gavin Newsom een hart onder de riem te steken. Newsom werd in 2018 verkozen tot gouverneur, maar door een ‘recall election’ kon zijn termijn vroegtijdig eindigen. De president zei tegen de kiezers dat ‘ze niet mochten kiezen voor de Republikeinse kandidaat, een kloon van Trump’. Ondertussen is duidelijk dat Newsom tot 2023 aanblijft.