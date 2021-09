Winnaar van ‘The voice Belgique’ vertegenwoordigt ons land op Songfestival

Jérémie Makiese (20), winnaar van The voice Belgique, mag ons land volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Italië.

Vlaanderen en Wallonië duiden om beurten de Belgische kandidaat aan voor het Eurovisiesongfestival. Vlaanderen ging de afgelopen editie voor Hooverphonic, nu koos de Franstalige openbare omroep voor Jérémie Makiese. Met welk nummer hij zal aantreden in Italië, is nog niet bekend.

De jongeman uit Ukkel, die ook voetbalt bij Excelsior Virton (1B), won in april de finale van de Franstalige talentenjacht The voice Belgique. ‘Jérémie won onder meer dankzij zijn engelachtige vertolking van het liedje ‘Jealous’ van Labirinth – een optreden dat een blijvende indruk achterliet’, zo luidt het in het persbericht. ‘Er zit ook een Vlaams randje aan deze inzending van RTBF: Jérémie werd geboren in Antwerpen en is tweetalig.’

Makiese werd tijdens zijn deelname aan The voice Belgique begeleid door BJ Scott, een artieste die ook al coach was van Loïc Nottet en meeschreef aan zijn nummer ‘Rhythm inside’, waarmee Nottet vierde werd op het Eurovisiesongfestival van 2015.