De voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen, houdt haar jaarlijkse State of the Union-toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze blikt terug op de Europese aanpak van de coronacrisis. Volg de speech hier live.

In haar toespraak over de toestand van de Europese Unie in Straatsburg zal voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der ­Leyen wijzen op de inspanningen van de EU om de pandemie aan te pakken, zoals het succes van de ­collectieve aankoop van coronavaccins.

Maar de EU was ook onvoldoende voorbereid op de ontwikkeling, productie, aankoop en verdeling van vaccins en medisch materieel zoals mondmaskers.

Om in de toekomst sneller en beter te reageren op gezondheidscrisissen, zal de voorzitter vandaag de oprichting van Hera aankondigen. Hera wordt een nieuwe structuur die de EU beter moet voorbereiden op een volgende gezondheidscrisis.

Dit is de tweede State of the Union-toespraak van Von der Leyen. Vorig jaar duurde haar toespraak 79 minuten.

Dit bericht wordt aangevuld.