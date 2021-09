Bewolkte start van de dag met kans op buien

Woensdag is het eerst overal bewolkt met kans op (onweers)buien, vooral in het zuidoosten. In de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden, meldt het KMI.

De dag start zwaarbewolkt met lokale buien vooral in het oosten, het zuidoosten en het centrum van het land. Elders is het rustiger en droger. In de namiddag verschijnen er in het westen en centrum meer opklaringen. Vooral in de Ardennen blijft de kans op eventueel onweerachtige buien ook in de namiddag aanhouden.

Woensdagavond is het wisselend bewolkt met nog enkele buien in het zuidoosten terwijl er elders (soms brede) opklaringen hangen. In de loop van de avond verdwijnen de buien en klaart het ook in de Ardennen op. ‘s Nachts blijft het droog en kan er nevel of een mistbank gevormd worden bij minima tussen 10 en 15 graden. Er is kans op lage wolkenvelden, vooral in Ardennen.

Donderdag zijn er enkele opklaringen. Na de middag wordt het soms zwaarbewolkt, maar het blijft meestal droog. De maxima bereiken 20 of 21 graden in het centrum.

Ook vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog bij maxima rond 22 graden in het centrum.