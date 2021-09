Rolling Stones-leden missen de begrafenis van hun drummer Charlie Watts

De drie resterende leden van The Rolling Stones hebben de begrafenis van hun drummer Charlie Watts gemist.

Door de coronaregels konden Mick Jagger (78), Keith Richards (77) en Ronnie Wood (74) niet naar het Verenigd Koninkrijk terugvliegen vanuit de VS, waar ze zich voorbereiden op hun nieuwe tournee.

Watts, die in augustus op 80-jarige leeftijd overleed, werd vorige week begraven in intieme kring, in zijn thuisstad Devon. De andere Stones verblijven momenteel in Boston. Op 26 september treden ze voor het eerst weer op in St. Louis.

Wegens ziekte had Charlie Watts zich al laten vervangen voor de geplande Amerikaanse tournee. Volgens insiders brengen The Rolling Stones tijdens de komende optredens een eerbetoon aan Watts.