Bozar opent dakterras dat Horta voor ogen had

Architect Victor Horta had in zijn plannen voor het Paleis voor Schone Kunsten een dakterras geschetst. Dat plan is nu eindelijk gerealiseerd.

Brussel is een imposant dakterras rijker, nu de restauratie van de platte daken van Bozar aan de zijde van de Baron Hortastraat en de Ravensteinstraat is afgerond. De Regie der Gebouwen investeerde 2,35 miljoen euro in de werken, die in mei 2019 begonnen.

De omvorming van de daken tot een dakterras is geen nieuw idee, het maakt deel uit van het masterplan van Bozar om het art-deco­gebouw te restaureren volgens de originele plannen uit 1928. Architect Victor Horta wilde van de daken een terras voor het publiek maken. ‘Horta had in zijn algemene tekst heel mooi beschreven dat de daken toegankelijk zouden zijn vanaf de Rotonde Bertouille op de eerste verdieping, via een lift en een trap, en dat je daar een prachtig uitzicht hebt over de Zennevallei en de stad’, aldus architecte Barbara Van der Wee, die het project mee begeleidde.

Sinds 1928 is de skyline van Brussel drastisch veranderd. De Zennevallei is niet meer te zien, het terras biedt een panoramisch uitzicht over de benedenstad aan de ene en het koninklijk paleis aan de andere kant. De dakbrand in januari trof de zuidkant van het gebouw, en veroorzaakte geen schade aan de werkzaamheden.

Het terras, 330 m2 groot, is niet permanent toegankelijk. Het zal worden gebruikt als bijzondere locatie voor evenementen van Bozar, zoals filmvertoningen, lezingen, debatten en concerten. Of om er een zomerbar te installeren. Het zal ook kunnen worden afgehuurd voor evenementen.

Dakappartement

Er werd eveneens een dakappartement gerestaureerd. Dat werd omgevormd tot een gastenverblijf met twee slaapkamers, met elk een badkamer, en een gezamenlijke woonkamer met kitchenette. Zodra het appartement is ingericht, kunnen artiesten die in Bozar in residentie zijn er verblijven terwijl ze werken aan hun artistieke producties.

Om het dakterras feestelijk in te wijden, organiseert Bozar van 16 tot 18 september de Rooftop Week, met liveoptredens, dj-sets en een zomerbar.