‘Pentagon-stafchef vreesde dat Trump China zou aanvallen en probeerde dat te voorkomen’

Een topman van het Pentagon was zo bezorgd over de mentale toestand van Donald Trump in de laatste dagen van zijn ambtstermijn dat hij in het geheim stappen zette om een oorlog met China te voorkomen. Dat schrijven journalisten van de Washington Post in een boek dat de komende dagen zal uitkomen.

De stafchef van het Amerikaanse leger, generaal Mark Milley, nam het initiatief om zijn Chinese ambtgenoot te bellen om hem te verzekeren dat de VS China niet zouden aanvallen. Dat schrijven Bob Woodward – de journalist die bekend werd met zijn berichtgeving over het Watergate-schandaal – en Robert Costa van de Washington Post in hun boek Peril.

Toen de Amerikaanse inlichtingendiensten vaststelden dat China een aanval van de VS mogelijk achtte, belde de stafchef generaal Li Zuocheng twee keer op, op 30 oktober, kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en op 8 januari, twee dagen nadat aanhangers van Trump het Capitool hadden bestormd.

‘Generaal Li, ik wil u verzekeren dat de Amerikaanse staat stabiel is en dat alles in orde komt,’ zei Milley tegen hem in het eerste telefoongesprek, volgens het boek. Dat is gebaseerd op de anonieme verslagen van 200 Amerikaanse functionarissen. ‘We zullen jullie niet aanvallen of militaire operaties tegen jullie uitvoeren.’

Daarnaast riep Milley de staf bijeen om te benadrukken dat als Trump de opdracht zou geven om over te gaan tot een nucleaire aanval, hij eerst geïnformeerd moet worden. Hij vroeg ook de toenmalige directeur van de CIA, Gina Haspel, en het hoofd van de militaire inlichtingendienst, generaal Paul Nakasone, om het grillige gedrag van de toenmalige president in het oog te houden.

Ook boek over Melania

Volgens passages die door de Washington Post en CNN zijn gepubliceerd, liet generaal Milley zijn plaatsvervangers ook beloven dat zij na de verkiezingsnederlaag van de Republikeinse president op 3 november niet onmiddellijk zouden gehoorzamen aan een extreem bevel van Donald Trump, ook niet over het gebruik van kernwapens.

‘Sommigen vinden dat Milley zijn boekje te buiten is gegaan en zichzelf buitensporige bevoegdheden heeft gegeven,’ schrijven de auteurs van Peril. Maar hij was ervan overtuigd dat hij het juiste deed, zodat ‘er geen historische breuk in de internationale orde zou komen, geen toevallige oorlog met China of anderen zou ontstaat, en dat er geen kernwapens zouden gebruikt worden,’ voegen zij eraan toe.

De eerste fragmenten van het boek komen er net nadat ook de eerste passages van I’ll take your questions now: what I saw in the White House onthuld werden. In dat nieuwe boek schetst Stephanie Grisham, voormalig perssecretaris en stafchef van Melania Trump, een niet zo fraai beeld van haar ex-werkgeefster. Zo weigerde de vorige first lady van de Verenigde Staten volgens Grisham onder meer pertinent om de betogers op te roepen tot rust tijdens de bestorming van het Capitool.