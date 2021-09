165.000 kippen komen om in brand

In Sint-Niklaas heeft dinsdag een brand een kippenbedrijf in de as gelegd. Zo’n 165.000 dieren kwamen om het leven. Dat bevestigt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

De brand ontstond in een kippenstal omstreeks 14 uur en legde uiteindelijk twee van de drie grote loodsen van het bedrijf in de as. Daarbij kwamen om en bij de 165.000 kippen om. De brand veroorzaakte een grote rookpluim waardoor de omgeving van de Weverstraat en de Heimolenstraat in Sint-Niklaas afgesloten werd voor alle verkeer.

#Brand #Weverstraat bedwongen. Brandweer blijft nablussen. Ramen en deuren moeten niet meer gesloten blijven. Aan grond geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen aangetroffen. Straat terug opengesteld voor verkeer. Sterkte aan alle getroffenen https://t.co/9dX2vEZ71B — Stad Sint-Niklaas (@stadsintniklaas) September 14, 2021

De stad vroeg ook iedereen in de omgeving om de weg vrij te houden voor de hulpdiensten en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Ook bestuurders op de wegen E17, N70 en N41 moesten hun ramen sluiten en de ventilatie van hun wagen uitschakelen. Buurtbewoners meldden geuroverlast.

Foto: red.

Rond 19 uur werd bekeken of de buurt van het bedrijf kon worden vrijgegeven. ‘Momenteel is de Weverstraat nog steeds afgesloten’, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter. ‘Maar uit de eerste metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Er zijn dus geen verontrustende cijfers.’

Wel zal er nog een tijd worden nageblust, maar omdat de loodsen een eind van de straat liggen, zou het kunnen dat de Weverstraat vrij snel terug toegankelijk kan zijn voor het verkeer. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.