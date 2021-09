Onweer en zware regen treffen Zuid-Franse regio Le Gard

Hevige onweersbuien en zware regenval hebben dinsdag de Zuid-Franse regio Le Gard getroffen. Aan het einde van de dag waren nog steeds achthonderd brandweerlieden in actie.

Slachtoffers vielen er niet, afgezien van een lichtgewonde na een blikseminslag, aldus de lokale autoriteiten. Twee mensen waren tijdelijk vermist, in Aigues-Vives en Uchaud, twee dorpen in de buurt van de snelweg A9 die Nîmes met Montpellier verbindt.

Weerdienst Météo-France registreerde 244 mm neerslag op drie uren in Saint-Dionisy, wat uitzonderlijk is. Het absolute record in Le Gard stond met 216,4 mm, in Saint-Martial, sinds 19 september 2020 in de boeken.

Een overzicht van de materiële schade is er nog niet. In Nîmes stortte een deel van het dak van warenhuis Intermarché in. Na een tijdelijk verbetering wordt later vanavond terug slechter weer voorspeld. De scholen blijven woensdag gesloten.