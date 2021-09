Meer hobbyboeren krijgen steun voor wolvenpreventie

Ook hobbyboeren die runderen of ­paardachtigen hebben, kunnen ­weldra een subsidie krijgen om hun weiden te beveiligen.

Twee pony’s en een jonge koe: de tol aan dode dieren in het Limburgse Oudsbergen gaf het wolvenoverleg dinsdag stof tot discussie. De sfeer was danig verhit geraakt. De burgemeester van Oudsbergen had te kennen gegeven dat zijn bevolking het beu is en dat het draagvlak verschrompelt. Overheid, wetenschappers en ­belangengroepen uit landbouw, hobby-veehouderij, jacht en ­natuurbescherming bogen zich op het overleg over de reeks ­recente incidenten. De burgemeesters worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over twee weken op een ander overleg uitgenodigd.

‘We hebben duidelijk gemaakt dat we nog altijd niet met een probleemwolf te maken hebben, hoewel die term geregeld valt in de media’, zei Jeroen Denaeghel van het ANB. ‘Daar spreken we pas van als een wolf systematisch goed beschermd vee aanvalt. Alle slachtoffers vielen op terreinen die niet wolfproof afgeschermd waren, op één na, wat aan een zwakke schakel in de omheining lag. Zulke incidenten vallen onder normaal biologisch gedrag.’

Alternatief voor sterke natuurlijke prooi

Dat er de jongste tijd veel slachtoffers vallen, ligt aan de tijd van het jaar: de welpen worden groot en hebben honger. Bovendien zijn hun natuurlijke prooien – everzwijn en ree – op hun sterkst, waardoor ze alternatieven moeten zoeken.

Tijdens het overleg werd daarom nogmaals hard op preventie gehamerd. Wie (klein)vee houdt, moet de weide waarin zijn dieren lopen, omheinen met elektrische schrikdraad. ‘Hoe meer veehouders dat doen, hoe meer de wolf zich van vee af zal keren.’

Tot dusver kregen schapen- en geitenhouders een subsidie als ze zo’n omheining plaatsen. Weldra zouden ook hobbyisten die runderen, paarden, ezels of pony’s houden op zo’n steun aanspraak kunnen maken. Daar zou de Vlaamse regering over een zestal weken groen licht voor geven, bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

Illegaal

Het ANB zet tegelijk een grote sensibiliseringscampagne op poten om de eigenaars van die dieren in Limburgs wolvengebied te overtuigen. Eigenaars konden al een schadevergoeding krijgen voor een dood dier, als het bewezen is dat het door een wolf omgebracht is.

Roepen om drastischer maatregelen, zoals de wolf verwijderen of bejagen, is zinloos, beklemtoont Denaeghel. ‘Die maatregelen zijn illegaal, want de wolf is Europees beschermd.’ Portugal en Finland zijn door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor het ‘verwijderen’ van de wolf.

DS VIDEO - Wolven, otters, lynxen en wasberen (DS VERHELDERT Wouter Woussen). Video: De Standaard