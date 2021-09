Messi, Neymar en Mbappé samen op het veld? ‘Maybe yes’

Mauricio Pochettino, coach van de Franse voetbalploeg Paris Saint-Germain (PSG), moest zich op de persconferentie in het Brugse Jan Breydelstadion dinsdagavond vooral uitspreken over het eerste optreden van Leo Messi in de kleuren van PSG in de Champions League.

‘Ik wil nog niets bevestigen over de ploeg. Er zijn nog een aantal twijfelgevallen bij ons’, aldus Pochettino, die meteen ook verduidelijkte dat hij niet wil dat zijn ploeg herleid wordt tot één naam. ‘Voor alle duidelijkheid: we zijn één ploeg, die solide moet zijn om een heel grote ploeg te worden. Maar er is ook nog werk om te bouwen.’

Messi omringd door zijn nieuwe teamgenoten. Foto: AFP

De Messi-gekte sloeg toe in de perszaal van Jan Breydel, waar tientallen Franse journalisten opeengepropt zaten om de laatste stand van zaken in aanloop naar het Europees debuut van het Argentijnse wonderkind te noteren.

Pochettino sprak over de mogelijkheid dat Messi, Neymar en Mbappé samen zullen starten. ‘Maybe yes’, klonk het droogjes.‘Ik deel jullie opwinding over mijn spelers, maar daarvoor hoeven ze nog niet samen te spelen. Het collectieve is nog steeds het belangrijkste.’

‘Veel respect’

Door de komst van Messi en de aanwezigheid van andere wereldsterren zoals Neymar en Mbappé is PSG dé te kloppen ploeg dit seizoen in de Champions League. ‘We willen spelen om een prima resultaat te halen, dat is altijd ons doel. Druk is er altijd voor een ploeg zoals ons, maar een ploeg als PSG begint aan de Champions League om die te winnen. Een andere doelstelling is er niet. Elke trainer is blij met veel opties binnen de ploeg. We hebben heel wat keuze, en dat is enkel maar positief. We maken onze keuzes in functie van ons resultaat dat we willen halen. Naar namen kijk ik niet: ik hak mijn knopen enkel maar door op basis van het sportieve. Om op het einde ons grote doel te halen. ‘

En daarom mag Club Brugge uit België géén obstakel vormen, al was Pochettino wel lief over de leider in de Jupiler Pro League. Enkele Franse collega’s moesten eens grijnzen toen er toch een vraag over blauw-zwart gesteld werd. ‘Het is een heel goede ploeg die al jaren de baas is in België. Ze hebben meerdere interessante profielen, ze koppelen fysiek aan tactiek’, aldus Pochettino. ‘En ze wisselen makkelijk tussen 3-5-2 en 4-3-3. We hebben veel respect voor hen. Als je in de Champions League raakt, ben je nu eenmaal een goede ploeg. We zullen alles moeten geven om de punten mee naar Parijs te nemen.’ Maar of hij dat écht meende, zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Marquinhos: ‘Ook een match tegen Club Brugge is belangrijk voor ons’

Kapitein Marquinhos mocht ook de honneurs waarnemen voor PSG tijdens de persbabbel. Opvallend: de Braziliaan duwde de favorietenrol dit seizoen in de Champions League een beetje van zich af. ‘Of wij de te kloppen ploeg zijn in de Champions League? Dat laat ik aan andere mensen over’, klonk het. ‘Er zijn nog zoveel andere goede ploegen in Europa, dus daar spreek ik mij niet over uit. Voor ons zijn er geen namen, geen sterren of vedetten. Wij willen als groep onze doelen bereiken en het waarmaken op het terrein.’

Foto: AP

Om dan uiteindelijk toe te geven dat de namen rond hem én de status van de Franse club natuurlijk iets teweegbrengen. ‘Als je bij PSG speelt, moet je elk seizoen ver geraken in de Champions League. Zeker met de spelers die bij ons rondlopen. Veel mensen kijken naar onze matchen, en welke spelers we hebben. Maar dat brengt geen extra druk mee voor deze campagne.’

Een driepunter tegen Club Brugge is natuurlijk het minste voor de Parijzenaars, al wordt dat volgens Marquinhos geen eitje. ‘We zijn hier om de punten mee te nemen naar huis. Ook een match tegen Club Brugge is belangrijk voor ons. Het is geen makkelijke match, het wordt moeilijk en fysiek. Ze vechten voor elke bal. Dat zagen we tijdens de eerste helft van onze vorige match hier. We zullen moeten strijden om de punten mee te nemen.’