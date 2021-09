Joao Almeida sprint naar de zege in openingsrit Ronde van Luxemburg

De eerste rit in de Ronde van Luxemburg is gewonnen door Joao Almeida. De 23-jarige Portugees van Deceuninck-Quick-Step klopte Bauke Mollema en Marc Hirschi in de sprint met een uitgedund peloton.

Aan het podium van de openingsrit kan je het al merken: het deelnemersveld van de Ronde van Luxemburg is ook dit jaar weer dik in orde. In de eerste etappe kregen de renners een heuvelachtig parcours van 140 kilometer voor de kiezen, met in de finale nog twee beklimmingen.

Vrijwel onmiddellijk na de start kozen zes renners voor de aanval. Het zestal kreeg een maximale voorsprong van 3 minuten op het peloton waarin vooral de renners van Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal het tempo bepaalden.

De vroege vlucht werd gegrepen en in de slotfase probeerden enkele renners - waaronder David Gaudu - het nog met een late uitval, maar daar kwam telkens niets van. Na een lastige finale ging een uitgedund peloton sprinten en toonde Joao Almeida zich de snelste. De Portugees is uiteraard ook de eerste leider in de Ronde van Luxemburg.

Naast Marc Hirschi en Bauke Mollema stonden er met onder anderen Nairo Quintana en David Gaudu nog grote namen in de top tien. De eerste Belg was Kobe Goossens. De 25-jarige renner van Lotto-Soudal eindigde tiende.