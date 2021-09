Hoe Airbnb ook Brussel dreigt te ontwrichten

Verhuren via Airbnb haalde voor de coronacrisis meer dan 5.000 woningen en appartementen uit de Brusselse woningmarkt. En Brussel is lang niet alleen. Ook Amsterdam en Lissabon bijvoorbeeld worstelen met Airbnb dat de centra dreigt te reduceren tot toeristenparken. Kunnen de steden het Amerikaanse bedrijf tegenhouden? Of moet Airbnb dringend zichzelf heruitvinden?