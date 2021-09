Prinses Delphine, ook kunstenares, mocht het zevende lintje van Pink Ribbon ontwerpen. Ze koos ervoor haar thema ‘liefde’ verder te zetten. Pink Ribbon zamelt fondsen in om preventie en vroegtijdige opsporing van borstkanker aan te moedigen. Het lintje is vanaf 20 september in ruim 900 winkels in België te koop voor 3 euro, waarvan er 2 rechtstreeks naar het goede doel gaan.