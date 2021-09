Antwerpse politie arresteert verdachte die anti-lgbti-stickers verspreidde

De Antwerpse politie kon de verdachte arresteren die op verschillende plaatsen in Antwerpen stickers verspreidde met een anti-lgbti-boodschap.

Stickers met een regenboogvlag, symbool voor de lgbti-gemeenschap, die met een zwarte streep is doorkruist en de tekst ‘Gewoon normaal’. Ze doken afgelopen weekend op enkele plekken op in Antwerpen en Gent. De politie stelde een onderzoek in en bevestigt nu dat hte onderzoek heeft geleid tot een huiszoeking en een arrestatie.

De stickers doet denken aan de lgbti-vrije zones in Polen. Daar verspreidde de regeringsgezinde krant ­Gazeta Polska stickers die mensen aan hun raam of winkel konden plakken om duidelijk te maken dat homo’s, lesbiennes en trans personen niet welkom waren. Deze homofobe campagne leidde tot een veroordeling door de Europese Unie van Polen.