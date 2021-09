De orka Kiska is 45 jaar oud en leeft al sinds 1979 in gevangenschap. Ze heeft al tien jaar geen soortgenoten meer gezien sinds haar vijf kalfjes stierven en haar metgezel werd verkocht aan een park in San Diego. Dierenactivisten filmden Kiska toen ze met haar kop tegen het glas van haar tank beukte, stereotiep gedrag dat wordt veroorzaakt door de stress van haar gevangenschap en eenzaamheid.