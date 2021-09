Opvallende jurk op Met Gala komt AOC opnieuw op kritiek te staan

Het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez was een van de debutanten op het Met Gala in haar thuisstaat New York. En hoewel ze de uitnodiging aangreep om haar socialistische visie in de verf te zetten voor het oog van de verzamelde media, kwam er toch kritiek op haar aanwezigheid.

Alexandria Ocasio-Cortez viel maandagavond niet uit de toon op de rode loper van het Met Gala, tussen de tientallen bekende actrices, modellen, zangeressen en influencers die dat wel vaker doen. Het Democratische Congreslid droeg een witte jurk, ontworpen door Aurora James van het New Yorkse modelabel Brother Vellies. Maagdelijk wit aan de voorkant, een bijzondere boodschap op de achterkant. Daar stond met rode letters ‘Tax the rich’ geschreven ofwel ‘Laat de rijken betalen’. Haar handtas was van dezelfde boodschap voorzien.

‘Het wordt tijd dat we alle klassen betrekken in het debat over een eerlijker land’, zei Ocasio-Cortez over de boodschap, die ze al jaren verkondigt op het politieke toneel en op sociale media, en nu voor het eerst dus op een rode loper. Het gala van het Metropolitan Museum is de plaats bij uitstek waar de rijkeren zich laten zien. Kim Kardashian en Rihanna, zelf allesbehalve arme luizen, vertoeven er in het gezelschap van andere miljardairs. Een toegangsticket tot het jaarlijkse feestje van Vogue-legende Anna Wintour – dat eigenlijk een benefiet is voor het Costume Institute – kost immers 35.000 dollar (ongeveer 30.000 euro).

AOC debuteerde op het Met Gala. Foto: Getty Images for The Met Museum

En net daarom voelde de aanwezigheid van AOC voor sommigen wat dubbel, zo bleek uit de stroom reacties op sociale media. Een dure jurk dragen als protest is één ding, maar vervolgens mee aan tafel gaan en feesten met de rijken die ze zo verfoeit, valt moeilijk te begrijpen, klinkt het. Ook Vanessa Friedman, modejournaliste voor The New York Times, meent dat de politica zichzelf ‘in een moeilijke positie’ heeft geplaatst. Want dat AOC was uitgenodigd op het gala, zoals ze zelf vooraf had benadrukt om de critici te counteren, betekent niet dat het een gratis ticket was, wel dat iemand anders de 35.000 dollar had opgehoest om haar daar te krijgen. ‘Het lijkt mij dat ze dat geld liever had zien gebruikt worden voor iets anders dan een feestje met de elite’, aldus Friedman op Twitter.

Ocasio-Cortez zelf zal er zich allicht niet veel van aantrekken, zij is het intussen wel gewoon om kritiek te krijgen op wat ze wel of niet aanheeft, en waar ze wel of niet opduikt. Ook toen ze vorig jaar te zien was in een fotoshoot en op de cover van magazine Vanity Fair kwam er veel respons op de dure designerkleding die ze droeg. Dat zou volgens critici niet stroken met haar standpunten als socialiste. AOC zelf reageerde dat haar critici er niet tegen konden dat ze er zo goed uitzag in ‘geleende kleding’.

Niet de enige met een boodschap

Overigens was AOC niet de enige met een boodschap voor de fotografen en het publiek. Model en actrice Cara Delevingne droeg een kogelvrij vest met de boodschap ‘Peg the patriarchy’ (‘weg met het patriarchaat’), een ontwerp van Dior-creatrice Maria Grazia Chiuri. Voetbalster Megan Rapinoe was uitgedost in de kleuren van de Amerikaanse vlag, en op haar handtasje stond ‘In gay we trust’. Versha Sharma, hoofdredactrice van Teen Vogue, droeg een clutch met de boodschap ‘Protect Roe, kill the filibuster’, naar aanleiding van de strengere abortuswet in Texas. Tot slot gebruikte ook het Democratische Congreslid Carolyn Maloney haar outfit om ‘gelijke rechten voor vrouwen’ te eisen.

Cara Delevingne. Foto: afp

Megan Rapinoe. Foto: afp