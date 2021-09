Nieuwe straat in Brussel draagt naam van vermoorde sekswerker

De stad Brussel geeft de nieuwe straat die de Aken- en Willebroekkaai verbindt de naam van de in 2018 vermoorde sekswerker Eunice Osayande. Het is een eerbetoon aan de Nigeriaanse vrouw en tegelijkertijd een permanente herinnering dat er nog dagelijks slachtoffers zijn van mensenhandel, seksueel geweld en feminicide.

De Nigeriaanse Eunice Osayande werd door een smokkelbende die haar naar Europa bracht in de prostitutie gedwongen. In de nacht van 4 op 5 juni 2018 sloeg het noodlot toe en stak een ontevreden klant haar met 17 messteken neer in de wijk achter het Noordstation. De dader, een 17-jarige man, wacht nu zijn proces af.

De Eunice Osayandestraat is een manier om blijvend aandacht te vestigen op de problematiek van mensenhandel, seksueel geweld en femicide. Vandaag geeft nog altijd 42 procent van de vrouwen tussen de 16 en 69 jaar oud aan dat ze ooit te maken kregen met fysiek seksueel geweld.

‘Bij sekswerkers ligt dit percentage nog veel hoger. De strijd om deze hallucinant hoge cijfers naar beneden te krijgen, verdient meer aandacht en urgentie. En net daarom krijgt Eunice Osayande vandaag een straat’, zeggen schepen van Stedenbouw Ans Persoons en schepen van Gelijke Kansen Lydia Ngoi Mutyebele.

De vervrouwelijking van de openbare ruimte in de stad Brussel is een van de aandachtspunten van het Actieplan voor Gelijke Rechten voor Mannen en Vrouwen.