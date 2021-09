KMI waarschuwt met code geel voor intense buien en onweer: ‘Lokaal tot 15 liter per vierkante meter’

Er worden dinsdag, vooral in de namiddag en ’s avonds, stevige regenbuien verwacht. Vanaf 13 uur geldt in heel het land code geel voor onweer, zo meldt het KMI. In het oosten van het land is er ook kans op hagel.

‘Lokaal kan er tien tot vijftien liter neerslag per vierkante meter uit de lucht vallen’, zegt weerman Frank Deboosere. ‘Dat is vrij veel, al zullen er ook plaatsen zijn die gevrijwaard blijven van regen. Wateroverlast zoals we de voorbije weken op meerdere plaatsen hebben gezien, hoeven we nu zeker niet te vrezen. ’

Welke plaatsen of regio’s het meest getroffen zullen worden, is moeilijk te zeggen. ‘De onweerszone trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over ons land. Het begint dus langs de Franse grens en trekt geleidelijk aan naar Nederland’, aldus Deboosere. ‘In de Kempen zullen ze vermoedelijk het langst droog blijven, daar halen ze dinsdag tot 26 graden. In de gebieden langs de Franse grens, waar het sneller bewolkt zal zijn, is dat maar 21 graden.’

Het KMI heeft voor het hele land code geel voor onweer uitgevaardigd, van dinsdagnamiddag 13 uur tot woensdagochtend 1 uur. Ook woensdag zijn er in de namiddag onweerachtige buien mogelijk in de Ardennen terwijl er elders geleidelijk opklaringen verschijnen. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in Laag-België. Donderdag zijn er aanvankelijk nog enkele buien mogelijk, maar later krijgen we opklaringen vanaf de kust.