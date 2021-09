Brusselaars zien geen graten in coronapas

Meer dan ­andere Belgen zijn Brusselaars nog gemotiveerd om zich aan de maatregelen te houden.

Klopt de claim van de Vlaamse politici dat het draagvlak voor de coronamaatregelen is verschrompeld? Niet als je de resultaten van de motivatiebarometer mag geloven. In die steekproef door vier universiteiten werden tussen 3 en 8 september 3.006 Belgen, 2.210 gevaccineerde en 886 niet-gevaccineerde, ondervraagd.

Daaruit blijkt dat het aantal Vlamingen dat nog gemotiveerd is om zich aan de maatregelen te houden weliswaar lager ligt dan in Brussel of Wallonië, maar dat nog ­altijd zes op de tien gevaccineerde Vlamingen bereid zijn de maatregelen te volgen.

Opmerkelijk is dat de Brusselaars sterker gemotiveerd zijn om de maatregelen te respecteren dan hun landgenoten uit Vlaanderen en Wallonië. Dat schrijven de onderzoekers toe aan het feit dat zij het risico om besmet te raken in hun gewest hoger inschatten.

De Brusselaars zijn ook het meest te vinden voor de ­invoering van de coronapas. Zo’n covid safe ticket (CST) verleent gevaccineerden, mensen die covid gehad hebben en mensen met een negatieve test toegang tot massa-evenementen. Het Brussels Gewest besliste dat systeem uit te breiden naar onder meer horeca en fitnesszaken.

Niet verrassend zijn de niet-gevaccineerden sterk gekant tegen zo’n pas. Zij ervaren die als een drukkingsmiddel om zich alsnog te laten inenten. Gevaccineerden zien zo’n coronapas als positief.