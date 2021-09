De 38 uur Messi-gekte kan beginnen: PSG landt om 11.40 uur in Oostende

Lionel Messi en zijn ploegmaats van PSG landen vanmiddag in de luchthaven van Oostende. De Argentijnse voetballegende zal voor het eerst kennismaken met een Belgische grasmat.

38 jaar na het bezoek van Diego ­Maradona aan het Brusselse ­Astridpark landt een nieuwe ­Argentijnse voetballegende in ons land. Lionel Messi speelde nog nooit in België en nog nooit tegen een Belgisch clubelftal. Dat het de eerste keer is dat hij een Europese wedstrijd speelt in een ander shirt dan dat van FC Barcelona, en vermoedelijk voor het eerst samen met Neymar en Kylian Mbappé in dezelfde ploeg een wedstrijd speelt, zorgt ervoor dat de inter­nationale schijnwerpers twee ­dagen op ons land zijn gericht.

De Messi-gekte begint in de luchthaven van Oostende waar de privéjet van Paris Saint-Germain om 11.40 uur aan de grond wordt verwacht. De spelers stappen van de landingsbaan meteen op een bus die hen rechtstreeks naar het Van der Valk Hotel in Oostkamp brengt. Dat is vandaag en morgen afgesloten voor al wie er niet verblijft. Het café en het restaurant blijven dicht. Paris Saint-Germain heeft twee koks gestuurd die voor de spelers zullen koken.

Een interne veiligheidsdienst van PSG neemt de controle over het hotel in handen

Vertegenwoordigers van de Frans-Qatarese club waren gisteren in Oostkamp om praktische schikkingen te treffen. Een interne veiligheidsdienst van de club neemt de controle over het hotel in handen. De lokale politie zorgt voor de veiligheid rond het complex. Omstreeks 16.30 uur vertrekken de spelers richting het Jan Breydelstadion waar trainer ­Thomas Tuchel en kapitein ­Marquinhos een persconferentie geven. Om 18 uur, voor het oog van de internationale media, betreden Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar samen het trainingsveld van Jan Breydel.

Risicomatch

Woensdag staat alles in het teken van de wedstrijd – aftrap om 21.00 uur – die nog niet is uitverkocht. De Uefa zou vandaag nog een ­onbekend aantal tickets in de ­verkoop brengen. Het gaat om kaarten die de Europese voetbalunie zelf had opgeëist maar uiteindelijk niet zal gebruiken. De politie ­beschouwt de wedstrijd als een ­risicomatch en zal op de invals­wegen naar Brugge controles uitvoeren. Wagens met Franse nummerplaat riskeren aan de kant te worden gezet, PSG-fans zonder ­ticket worden weggestuurd. ­Uitsupporters met een ticket moeten aan de grensovergang in ­Rekkem verplicht op een bus ­stappen om de reis naar Brugge te maken.

Na de wedstrijd keren Messi en co. terug naar huis. De terugvlucht van Oostende naar Parijs is ­gepland om 1.30 uur. In totaal ­zullen de spelers van Paris Saint-Germain 38 uur in ons land zijn ­geweest.