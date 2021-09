Standbeeld van bevrijde slavin beklad

Een sculptuur van een voormalige slavin in de Franse stad Bordeaux is het mikpunt geworden van een vandalenstreek, meldt The Huffington Post. Het beeld, dat de Afrikaanse ­Modeste Testas uitbeeldt, werd beklad met witte verf of kalk. Volgens het stadsbestuur gaat het wellicht om een racistische daad.

Testas werd gekocht door een ­familie uit Bordeaux in de 18de eeuw. Ze werd naar het Caraïbische eiland Hispaniola gestuurd om er te werken op een suikerplantage en later naar de VS ­verhuisd. Ze kreeg haar vrijheid ­terug toen haar Franse eigenaar overleed en vestigde zich op ­westelijk Hispaniola, het huidige ­Haïti. Ze werd 105.

Het standbeeld werd onthuld in 2019, als herinnering aan de rol die Bordeaux heeft gespeeld als belangrijke hub van de slavenhandel.

De schepen bevoegd voor erfgoed, Stephane Gomot, zei dat als racisme het motief achter de daad zou zijn, dat een ‘geweld­dadige aanval zou zijn op alles waar dit standbeeld voor staat’. Zoals ‘de herinnering aan mensen die werden gedeporteerd door slavenhandelaars.’ De stad zal een klacht indienen, aldus Le Figaro.