Aantal ziekenhuisopnames in dalende lijn

Het aantal hospitalisaties als gevolg van een coronabesmetting is de afgelopen week met 15 procent afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen daalt lichtjes.

Tussen 4 en 10 september werden er dagelijks 1.948 nieuwe besmettingen met covid-19 vastgsteld. Dat is 2 procent minder dan in de voorgaande periode. In totaal raakten in ons land al ruim 1,2 miljoen mensen besmet met het virus.

In diezelfde periode werden er dagelijks gemiddeld bijna 41.600 testen afgenomen, 2 procent meer dan de week voordien. De positiviteitsratio bedraagt 5,2 procent, het reproductiegetal bevindt zich op 0,89, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 7 en 13 september gedaald met 15 procent. Dagelijks worden er nog zowat 60 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op dit moment liggen er nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis (-3 procent op weekbasis), van wie er 223 intensieve verzorging nodig hebben (-6 procent op weekbasis).

Eerste prik

Tussen 4 en 10 september stierven er dagelijks gemiddeld 8 mensen aan de gevolgen van covid-19, een stijging met 50 procent. In totaal overleden in ons land, sinds de start van de pandemie, al ruim 25.500 mensen.

Intussen heeft ook 86 procent van de volwassen bevolking minstens een eerste prik gehad van een covid-vaccin, 84 procent is volledig gevaccineerd.