Ben Weyts vraagt Sciensano om quarantaineregels in onderwijs te herbekijken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vraagt gezondheidsinstituut Sciensano om de quarantaineregels voor het onderwijs te herbekijken. ‘Te veel kinderen moeten school missen vanwege een mogelijk overdreven voorzichtigheidsreflex’, zegt hij.

De test- en quarantaineregels zijn nu te ingrijpend en complex waardoor te veel kinderen te snel in quarantaine worden geplaatst, vindt Weyts. Zeker omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen zo hoog is en omdat Sciensano zelf in een rapport aangeeft dat de rol van kinderen en jongeren in de covidpandemie beperkt is en ze amper ziek worden.

‘Ik begrijp perfect dat men voorzichtig wil zijn. Maar als er twijfel is, geef het voordeel van de twijfel dan aan onze kinderen’, aldus Weyts.