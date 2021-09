Symbolische staking bij cabinepersoneel Brussels Airlines

De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines houden dinsdag een nieuwe actie om de werkdruk bij het cabinepersoneel aan te klagen. De reizigers worden niet getroffen.

‘Een stakings-/sensibiliseringsactie’, zo noemt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV-Puls de actie. Een dertigtal van de kandidaten voor de vorige sociale verkiezingen zal effectief staken, maar dat heeft geen gevolgen voor de reizigers, benadrukken de bonden. De kandidaten zullen de hele dag met pamfletten de betrokken personeelsleden - het gaat om zowat 1.100 stewardessen en stewards - informeren over ‘de geblokkeerde onderhandelingen met de directie’.

De hoge werkdruk voor het cabinepersoneel wordt al een tijd aangeklaagd. Eind augustus diende het vakbondsfront ook een stakingsaanzegging in.

• Stakingsdreiging hangt boven Brussels Airlines

‘We eisen structurele maatregelen voor de vlieg- en rusttijden, om te vermijden dat de werkdrukproblemen van deze zomer zich herhalen’, aldus vakbondsman Buekenhout. De directie erkende dat de werkdruk hoog was en kondigde al ingrepen aan, maar die zijn volgens het vakbondsfront niet structureel genoeg.

‘Druk uitoefenen zonder passagiers te treffen’

‘Deze actie heeft tot doel om druk uit te oefenen op de Lufthansa-groep, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, zonder de passagiers te treffen’, aldus Didier Lebbe van de Franstalige christelijke bediendebond CNE. De directie werd volgens hem ook op de hoogte gebracht, zodat ze zich kon organiseren.

‘We hebben al weken vergaderingen met de directie, maar met weinig of geen resultaat’, aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond BBTK. Deze actie is ‘soft’, zegt hij , maar is bedoeld om een ‘duidelijk signaal’ te geven aan de directie.

De vakbonden hebben steeds gezegd dat ze willen vermijden om de reizigers te treffen. Maar ze waarschuwen in een pamflet wel dat ‘we zullen gaan voor een graduele versterking van de vakbondsacties om structurele veranderingen te verkrijgen’.

• Brussels Airlines gaat in Europese winterslaap

Het dossier is een uitloper van afspraken die werden gemaakt in het kader van de herstructurering bij Brussels Airlines vorig jaar, waarbij ongeveer een kwart van het personeel het bedrijf verliet. Volgens de vakbonden komt de directie die cao-afspraken voor het cabinepersoneel dat aan boord bleef, niet voldoende na.

De directie ontkent dat laatste. Ze heeft tot nu toe steeds gezegd open te staan voor verdere dialoog om tot oplossingen te komen.