Oproep | De Standaard zoekt getuigenissen over endometriose

DS Weekblad wil aandacht schenken aan endometriose, dat is een onderbelichte gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder gaan woekeren, wat vaak leidt tot heftige pijn en verminderde vruchtbaarheid.

Daarom zijn we op zoek naar mensen met endometriose die willen getuigen over wat de ziekte met hun lichaam doet, welke behandeling ze volgen of eerder al hebben geprobeerd en welke impact endometriose al dan niet heeft op hun dagelijkse leven en relatie.

U bent zeer welkom om uw verhaal in alle discretie te delen via ann-sofie.dekeyser@standaard.be. We publiceren uw bijdrage niet zonder eerst contact met u op te nemen.