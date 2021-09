Minder Europees herstelgeld door snelle groei

België kan mogelijk aanspraak maken op minder geld uit het Europees Herstelfonds dan aanvankelijk gedacht. Dat komt doordat de Belgische economie sneller herstelt dan die van ­andere landen in de Unie, signaleert de Nationale Bank.

Volgens de meest recente economische vooruitzichten van de Europese Commissie, zou het bedrag 750 miljoen euro lager uitvallen. Het aanvankelijke bedrag van 5,9 miljard euro was gebaseerd op cijfers uit de herfst van vorig jaar.

Het uiteindelijke bedrag zal gebaseerd worden op de groeicijfers van juni volgend jaar, zegt de woordvoerder van minister Thomas Dermine (PS), die verantwoordelijk is voor het Herstelbeleid. Op dat moment zal bekeken worden of de ambities moeten worden bij­gesteld, of dat de voorziene projecten met eigen middelen betaald worden.

Dat de groei meevalt, is goed nieuws, onderstreept Dermine. Een hogere groei zal het effect van de iets kleiner uitvallende enveloppe aan Europees geld, hoe dan ook compenseren.

België wil het geld uit het ­Herstelfonds onder meer investeren in groene mobiliteit en technologie. Er komen ook maatregelen om het groeiende droog­teprobleem aan te pakken en om biodiversiteit te herstellen. Begin augustus werd al een eerste schijf van 770 miljoen euro over­gemaakt.