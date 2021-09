Ook in Afrika is de westerse bemoeienis mislukt

Na het Afghanistan-debacle klinkt de roep voor een eigen Europees leger weer luider. Kunnen we het beter zónder de Amerikanen? De oorlog in de Sahel bewijst het tegendeel. Frankrijk zakt er steeds dieper weg in het moeras, het conflict dreigt een verloren generatie jongeren op te leveren.

Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie over de vraag of we niet gewoon moeten stoppen met westerse inmenging. En wat dat zou betekenen voor het lot van de mensen in de Sahel.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Koen Vidal | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Marjan Justaert | Audioproductie Fien Dillen, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten France24, Verenigde Naties

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.