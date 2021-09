In de Amerikaanse staat Maryland zijn de bewoners van het kleine dorp Upper Marlboro in de ban van zes losgebroken zebra’s. De bijzondere dieren zwerven in het plaatsje rond nadat ze waren ontsnapt uit een boerderij. Pogingen om de dieren te vangen, liepen tot nog toe vruchteloos af. Kijk mee in bovenstaande video.

