VK wil uitstoot scheepvaart wereldwijd tot nul reduceren tegen 2050

Het Verenigd Koninkrijk, dat in november in Glasgow gastheer is van de klimaatconferentie COP26, heeft opgeroepen om de mondiale emissies van de scheepvaart tegen 2050 tot nul te herleiden en om tegen 2025 enkel nog niet-vervuilende schepen in vaart te nemen.

‘Het Verenigd Koninkrijk steunt een doelstelling om de mondiale emissies van de scheepvaart tegen 2050 tot nul terug te brengen’, aldus het ministerie van Vervoer in een verklaring op maandag. ‘Dit zou een aanzienlijke verhoging van de ambitie betekenen voor een sector die momenteel goed is voor 3 procent van de mondiale emissies’, aldus de verklaring, die eraan toevoegt dat een dergelijke doelstelling moet worden aangenomen via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een gespecialiseerde VN-organisatie die in Londen is gevestigd.

Het VK hoopt dat tegen 2025 in zijn wateren emissievrije schepen in de vaart zullen worden gebracht, het resultaat van een samenwerking met de industrie die ‘de mogelijkheid zal bieden tot minder vervuilende overtochten van het Kanaal’ in de komende tien jaar.

Stappenplan groener vervoer

Het VK, dat zich ten doel heeft gesteld tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, heeft in juli een stappenplan voor groener vervoer bekendgemaakt, met onder meer een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselvrachtwagens tegen 2040. Wat het luchtvervoer betreft, streeft de regering naar koolstofneutraliteit voor binnenlandse vluchten en alle luchthavens in Engeland tegen 2040, en voor internationale vluchten tegen 2050.