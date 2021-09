Exacte locatie van graven zelfmoordterroristen Brussel en Parijs even online geplaatst

De exacte locatie van de graven van meerdere zelfmoordterroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in Parijs en Brussel, gelegen op een begraafplaats in Brussel, was de voorbije dagen online te raadplegen, zo meldt RTBF. Gemeenteraadslid Hicham Chakir (PS) betreurt het incident.

Op de multireligieuze begraafplaats in Brussel liggen in totaal ongeveer 5.000 doden begraven. Onder hen onder meer ook Brahim Abdeslam, Bilal Hadfi en Chakib Akrouh, drie Belgische zelfmoordterroristen die op 13 november 2015 deelnamen aan de aanslagen in Parijs. Abdeslam blies zichzelf op aan een café aan de Boulevard Voltaire, Hadfi aan het Stade de France en Akrouh tijdens een politie-inval op de schuilplaats van ‘organisator’ Abdelhamid Abaaoud enkele dagen na de aanslagen.

Ook Ibrahim El Bakraoui (een van de zelfmoordterroristen verantwoordelijk voor de aanslagen op de luchthaven van Zavemtem op 22 maart 2016) en Khalid Ben Larbi (lid van de terreurcel van Verviers) liggen er begraven.

Om afgoderij en andere vormen van macaber toerisme te vermijden werden zij enkele jaren geleden anoniem begraven. De afgelopen dagen werd echter een module online geplaatst op de website van de begraafplaats waarmee nabestaanden het graf van hun dierbare - net als het exacte grafnummer en de weg ernaartoe - konden terugvinden. En die module bevatte de namen en exacte locaties van alle doden die er begraven liggen, ook die van de zelfmoordterroristen.

Hicham Chakir, gemeenteraadslid voor de PS in Molenbeek, spreekt over een ‘betreurenswaardige fout’ en liet de namen van de terroristen intussen offline halen.