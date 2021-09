Duizenden op de vlucht voor bosbranden in Zuid-Spanje

Door hevige bosbranden hebben ruim 2.500 mensen aan de Zuid-Spaanse kust hun huis moeten verlaten. Een 44-jarige brandweerman is afgelopen week omgekomen in de vlammen.

Het vuur teistert al sinds afgelopen woensdag de Costa del Sol. De Spaanse overheid heeft militairen ingezet om de brandweer te helpen de branden te bestrijden. Volgens autoriteiten zijn inmiddels honderden brandweerlieden de brand aan het blussen, ondersteund door 41 blusvliegtuigen en 25 brandweerwagens.

Het bluswerk wordt bemoeilijkt door harde wind en hoge temperaturen. In de regio is het momenteel ’s nachts nog bijna 30 graden.



De brand heeft ondertussen zo‘n 7000 hectare bos in de as gelegd in de regio Andalusië, in de provincie Malaga. Enorme rookpluimen zijn van kilometers ver te zien. De brandweer vermoedt dat het vuur is aangestoken.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Spanje kampt met bosbranden: in augustus stonden delen van het noordoosten van het land in brand. Ook in Frankrijk, Griekenland en Italië had de brandweer de afgelopen zomer de handen vol aan het blussen.